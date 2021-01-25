6,5 milyon aşı bugün Türkiye’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, bu sabah Türkiye’de olacağını bildirdi. Koca, Twitter hesabından, “İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak” bilgisini verdi.

KORONAVİRÜS Aşı sırası 65 yaşta

TEST SÜRECİ BAŞLAYACAK

Bakan Koca

Türkiye’ye ulaşan ikinci parti aşı için hemen 14 günlük test süreci başlayacak. Aşıların 7-8 Şubat tarihleri arasında analizin tamamlanarak kullanım onayının çıkması öngörülüyor. Sağlık çalışanları ve 85 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının da tamamlanmasıyla bu hafta 65-84 yaş aralığındaki vatandaşlar aşılanacak. Beklenen 10 milyon doz aşı ikinci grupta yer alan asker, polis, kritik görevdeki kişiler, zabıta/özel güvenlik, cezaevleri, eğitim, gıda ve taşımacılık sektörlerinde çalışanlara uygulanacak. Bir kısmı ise şimdiye kadar aşılananların ikinci dozu olacak.

İL İL AŞI HARİTASI

Kovid-19 mücadele kapsamında 81 ile dağıtılarak 14 Ocak’ta yapılmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozu, ülkenin dört bir yanındaki 1 milyon 200 binden fazla kişiye uygulandı. Ülke genelindeki aşılamanın 7’nci günü olan 20 Ocak’ta ilk dozu yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Twitter hesabından paylaştığı, aşılanan kişi sayısının il bazında gösterildiği grafiğe göre ilk sırada 224 bin 472 kişiyle İstanbul yer aldı. Bu ili 122 bin 332 kişinin aşılandığı Ankara izlerken, daha sonra 76 bin 688 kişiyle İzmir geldi. Bu illeri sırasıyla, 41 bin 305 kişiyle Antalya, 39 bin 470 kişiyle Bursa, 31 bin 462 kişiyle Adana takip etti. Ülke genelinde uygulanan Kovid-19 aşısına ilişkin sayılar, bugünden itibaren il bazında takip edilebilecek.