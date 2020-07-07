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Koronavirüs 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
TÜRKİYE

81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; Türkiye genelinde, valiler koordinasyonunda yarın "koronavirüs tedbirleri denetimi" yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler’ konulu genelge gönderdi. Genelgede, Türkiye’nin içinde bulunduğu kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı ve iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlandığı ifade edildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 il valiliğine konu hakkında talimat verildiği belirtildi. Daha önce genelgelerle her bir iş yeri ve faaliyet alanı için alınması gereken önlemlerin belirlendiği hatırlatılan genelgede, bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park, piknik alanları ve benzeri yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 8 Temmuz Çarşamba günü denetleneceği kaydedildi.

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Şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere gerekli planlama yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu, bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak.

  • Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk, yerel yönetimler, il ve ilçe müdürlükleri ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde düzenlenecek.

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