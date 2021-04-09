Koronavirüs 81 şehir kapansın
TÜRKİYE

​81 şehir kapansın

81 şehir kapansın

Areda Survey, 2 bin 500 kişiye “Koronavirüse karşı hangi tedbirler alınmalı?” sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 64,3’ü “tüm şehirlerde kapanma olmalı” karşılığını verdi. Yüzde 22,4 “Kontrollü serbestlik devam etmeli” derken yüzde 13,3 ise “Maske kullanmak şartıyla” serbestlik istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​81 şehir kapansın
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’deki günlük koronavirüs vaka sayısı 50 binin üzerine çıkınca vatandaştan ‘kapanalım’ mesajı geldi. Vatandaşların yüzde 64’ü tabloyu geriletmek için kapanmadan yana. Araştırma Şirketi Areda Survey, Nisan çalışması kapsamında koronavirüse ilişkin gündem araştırması gerçekleştirdi.

En radikal tedbirleri alalım
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En radikal tedbirleri alalım
  • Ülke genelinde 26 şehirden 18-65 yaş arası, değişik eğitim seviyelerindeki 2 bin 500 kişiyi kapsayan araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile yapıldı. Ankette dünyayı saran pandemi süreciyle ilgili katılımcılara, “Sizce Türkiye’de korona konusunda ne yapılmalıdır?” sorusu yöneltildi. Vatandaşların yüzde 64,3’ü “Tüm şehirlerde kapanma olmalı”, yüzde 22,4’ü “Kontrollü serbestlik devam etmeli” ve yüzde 13,3’ü ise “Maske kullanmak şartıyla serbestlik olmalı” cevabını verdi.

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