​81 şehir kapansın

Türkiye’deki günlük koronavirüs vaka sayısı 50 binin üzerine çıkınca vatandaştan ‘kapanalım’ mesajı geldi. Vatandaşların yüzde 64’ü tabloyu geriletmek için kapanmadan yana. Araştırma Şirketi Areda Survey, Nisan çalışması kapsamında koronavirüse ilişkin gündem araştırması gerçekleştirdi.
- Ülke genelinde 26 şehirden 18-65 yaş arası, değişik eğitim seviyelerindeki 2 bin 500 kişiyi kapsayan araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile yapıldı. Ankette dünyayı saran pandemi süreciyle ilgili katılımcılara, “Sizce Türkiye’de korona konusunda ne yapılmalıdır?” sorusu yöneltildi. Vatandaşların yüzde 64,3’ü “Tüm şehirlerde kapanma olmalı”, yüzde 22,4’ü “Kontrollü serbestlik devam etmeli” ve yüzde 13,3’ü ise “Maske kullanmak şartıyla serbestlik olmalı” cevabını verdi.