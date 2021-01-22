85 yaş üstü ve eczacılar aşılanıyor

14 Ocak’ta ülke genelinde başlatılan Kovid-19 aşılama çalışmalarının 8’inci gününde 1 milyon 56 bin 392 kişi CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı. 85 yaş üzerindeki vatandaşlara ve eczane ile ecza depolarında çalışanlara da aşı uygulanmaya başladı.

Türkiye’ye 30 Aralık’ta getirilen CoronaVac aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisinin uygulanmasına devam ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen “Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi”ne göre 14 Ocak’ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları, ilk olarak sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde başlatıldı.

Başkentin en yaşlıları 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel’e evlerinde Kovid-19 aşısı yapıldı.

Aşı programının birinci aşamasında 980 binden fazla sağlık çalışanına aşı yapıldı. Önceki gün huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalanlar ile 90 yaş üzerindeki vatandaşların aşılamasıyla birinci aşamanın ikinci adımı hayata geçirildi. 90 yaş üzerindeki vatandaşlar için sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını gerçekleştirdi. 90 yaş ve üstü aşılama kapsamında Ankara’da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Bu gruptaki aşılamanın hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

EVLERİNDE YAPILACAK

Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısındaki değerlendirmeyle perşembe gününden itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlayacak. Evlere aşı için giden ekipte hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunacak. Türkiye’de aşılama sürecinin 8’inci gününde saat 09.35 itibarıyla 1 milyon 56 bin 392 kişi CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı. İkinci doz aşı ise 28 gün sonra yapılacak.

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ECZACILAR İÇİN 15 GÜN SÜRECEK

Öte yandan dün, eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına da başlandı. Sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanları, hastane dışında çalışan kamu eczacıları, Bölge Eczacı Odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve Yurt Dışından İlaç Temin Birimi personeli, eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemleri bakanlık tarafından gerçekleştirildi. Aşılama işlemi eczacılar için 15 gün sürecek.

Süreç takvime göre devam edecek

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. Belirlenen takvime göre, birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar ile tüm eczane çalışanları bulunuyor. Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor. İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor.Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler, üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek. Üçüncü aşamada son olarak diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.