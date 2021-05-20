Koronavirüs 90 milyon doz BioNTech aşısı için anlaşma
TÜRKİYE

90 milyon doz BioNTech aşısı için anlaşma

Türkiye, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 90 milyon doz daha satın aldı.

Haber Merkezi Diğer
90 milyon doz BioNTech aşısı için anlaşma
İlk etapta 60 milyon doz aşı Türkiye'ye gönderilecek.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

TOPLAMDA 120 MİLYON DOZ

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi. Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, “Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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