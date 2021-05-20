90 milyon doz BioNTech aşısı için anlaşma

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

TOPLAMDA 120 MİLYON DOZ

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi. Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, “Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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