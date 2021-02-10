Koronavirüs AB Çin aşısına yöneldi
DÜNYA

​AB Çin aşısına yöneldi

AB Çin aşısına yöneldi

Avrupa aşı tedariğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle daha önce ön yargılı yaklaştığı Çin ve Rusya’nın Koronavirüs aşılarına yöneldi. AB, Rus aşısı ‘Sputnik V’ aşısını överken, Avusturya, Fransa, İspanya, Çekya, Slovakya, İsveç ve İtalya da Çin ve Rus aşıları için sıraya girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rusya ve Çin’in geliştirdiği koronavirüs aşılarına karşı başlarda ön yargılı yaklaşan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle son dönemde bu aşılara yeşil ışık yaktı. Rusya ve Çin aşıları için daha önce anlaşma yapan Macaristan’ın yanı sıra Pfizer/BioNTech ve AstraZenaca aşılarının tedarikinde yaşanan sorunların ardından Avusturya, Fransa, İspanya, Çekya, Slovakya, İsveç ve İtalya da son dönemde bu iki ülkenin aşılarına sıcak bakmaya başladı.

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PEŞPEŞE AÇIKLAMALAR

  • AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus “Sputnik V” aşısının etkinliğinin insanlık için iyi bir haber olduğunu belirtti. Aşı tedariki için Çin ve Rusya ile görüşen ilk AB ülkesi olan Macaristan’da Başbakan Viktor Orban, kendisinin Çin aşısına güvendiğini ve bundan dolayı bu aşıyı bekleyeceğini söyledi.

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MUHTEMEL AŞI ADAYIMIZ

FRANSA: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç hafta önce “Sputnik V” aşısı için Rusya’ya ekip gönderdi.

İSVEÇ: Aşı Koordinatörü Richard Bergström, “Sputnik V” aşısının İsveç’te kullanılabileceğini belirtti.

İTALYA: İlaç Ajansı Genel Müdürü Nicola Magrini, Çin’in geliştirdiği “Sinovac” aşısının Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini söyledi.

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SATIN ALMAK İSTİYORUZ

  • AVUSTURYA: Başbakan Sebastian Kurz ise EMA’nın Rusya ve Çin’in geliştirdiği aşıları onaylamak için testten geçirmesi çağrısında bulundu.
  • SLOVAKYA: Sağlık Bakanı Marek Krajci, Rus aşısını satın almak istediklerini söyledi.
  • ÇEKYA: Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den “Sputnik V” aşısının ülkesine gönderilmesi yönünde talepte bulunacağını kaydetti.
  • İSPANYA: İspanyol basını aşı üretimi ve dağıtımıyla ilgili yayımladığı haber ve makalelerde “Rusya ve Çin aşı diplomasisinde ağırlığını koyduğunu belirtti.
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