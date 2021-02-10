​AB Çin aşısına yöneldi

Rusya ve Çin’in geliştirdiği koronavirüs aşılarına karşı başlarda ön yargılı yaklaşan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle son dönemde bu aşılara yeşil ışık yaktı. Rusya ve Çin aşıları için daha önce anlaşma yapan Macaristan’ın yanı sıra Pfizer/BioNTech ve AstraZenaca aşılarının tedarikinde yaşanan sorunların ardından Avusturya, Fransa, İspanya, Çekya, Slovakya, İsveç ve İtalya da son dönemde bu iki ülkenin aşılarına sıcak bakmaya başladı.

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PEŞPEŞE AÇIKLAMALAR

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus “Sputnik V” aşısının etkinliğinin insanlık için iyi bir haber olduğunu belirtti. Aşı tedariki için Çin ve Rusya ile görüşen ilk AB ülkesi olan Macaristan’da Başbakan Viktor Orban, kendisinin Çin aşısına güvendiğini ve bundan dolayı bu aşıyı bekleyeceğini söyledi.

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MUHTEMEL AŞI ADAYIMIZ

FRANSA: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç hafta önce “Sputnik V” aşısı için Rusya’ya ekip gönderdi.

İSVEÇ: Aşı Koordinatörü Richard Bergström, “Sputnik V” aşısının İsveç’te kullanılabileceğini belirtti.

İTALYA: İlaç Ajansı Genel Müdürü Nicola Magrini, Çin’in geliştirdiği “Sinovac” aşısının Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini söyledi.

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