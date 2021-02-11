Koronavirüs AB toplu alımı savundu
DÜNYA

​AB toplu alımı savundu

AB toplu alımı savundu

Yaklaşık 450 milyon nüfusuyla 2 milyardan fazla doz aşı siparişi veren Avrupa Birliği, toplu alımları savundu. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, “Bir avuç büyük ülke aşıların hepsini alsaydı ne olacağını tahmin bile edemiyorum. Bence topluluğumuzun sonu olacaktı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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ELEŞTİRİLERİ CEVAPLADI

Dünyada Kovid-19’a yönelik “aşı milliyetçiliği” tartışmaları sürerken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB’nin, 2 milyardan fazla doz aşı almasını savundu. Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yavaş ilerleyen aşılamalardaki son durum hakkında bilgi verdi ve son günlerde eleştirilen aşı stratejisiyle ilgili eleştirileri cevapladı.

Von der Leyen

‘ONAYDA GEÇ KALDIK’

AB Komisyonu’nun aşı stratejisinde bazı hatalar yaptığını söyleyen von der Leyen, “Hala olmak istediğimiz yerde değiliz. Aşılara onay vermede geç kaldık. Toplu üretim konusunda çok fazla iyimserdik. Ayrıca verdiğimiz siparişlerin zamanında teslim edileceğine fazla inandık” diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı, Birliğin bugüne kadar 2,3 milyar doza varan toplu aşı alımı yapma kararının ise arkasında durdu.

17 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Von der Leyen, “Bir avuç büyük üye ülke aceleci davranıp aşıların hepsini alsaydı ve diğer herkesin eli boş kalsaydı ne olacağını tahmin bile edemiyorum. Böyle bir durum iç pazar için ve Avrupa’nın birliği için ne anlama gelecekti? Ekonomik anlamda da saçmalık olacaktı ve bence topluluğumuzun sonu olacaktı” ifadelerini kullandı. Aralık sonunda aşılamaların başlamasından bu yana AB ülkelerine 26 milyon doz aşı gönderildi ve 17 milyondan fazla kişi aşılandı.

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