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Koronavirüs AB Türkiye Delegasyon Başkanından Türk sağlık sistemine övgü Çok etkileyici
TÜRKİYE

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Landrut: Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var

AB Türkiye Delegasyon Başkanı'ndan Türk sağlık sistemine övgü: Çok etkileyici

Türkiye'nin Avrupa'ya benzer önlemler aldığını belirten Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer- Landrut, "Pandeminin 3'üncü fazını yaşamaktayız. Maalesef enfeksiyon sayıları artmakta, ancak Türkiye bu konuda etkin önlemler alıyor. Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var." dedi.

Haber Merkezi DHA
AB Türkiye Delegasyon Başkanı Landrut: Türkiyenin çok etkileyici bir sağlık sistemi var
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer- Landrut

Türkiye'deki koronavirüs önlemleri hakkında değerlendirme yapan AB Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer- Landrut aşılanmanın çok önemli ve Türkiye'nin sağlık sisteminin etkileyici olduğunu aktardı.

'TÜRKİYE ETKİN ÖNLEMLER ALIYOR'

Pandemiyle ilgili olarak Türkiye'de Avrupa'ya benzer bir durum söz konusu olduğunu ve benzer önlemlerin alındığını anlatan Nikolaus Meyer- Landrut, "Pandeminin 3'ncü fazını yaşamaktayız. Maalesef enfeksiyon sayıları artmakta ancak Türkiye bu konuda etkin önlemler alıyor. Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var. Ancak aşının rolü her şeyden önemli. Aşı programları devreye girip herkes aşılandıkça bunun etkisinin ne olacağını göreceğiz" dedi

Çok sayıda aşıya sahip olmanın önemli olduğunu vurgulayan Landrut, "Mümkün olduğunca çok kişinin tüm dünyada aşılanmasını sağlamak. Esas önemli olan şey ise bu aşıların ne kadar etkin olduğu yani etkinlik düzeyinin hastalığa karşı bireyi koruyup korumadığının, virüs yayılma hızının azaltıp azaltmadığının bilimsel çalışmalarla kanıtlanması ve bunun işleyişinin ortaya çıkarılması" diye konuştu.

'AŞI KAMPANYALARINDAN UMUTLUYUZ'

Yaz sezonu için tavsiyelerde bulunmanın çok erken olduğunu belirten Nikolaus Meyer- Landrut, "Uygulanan aşı kampanyaları ve diğer önemler sayesinde yazın hepimiz için seyahat etmek daha güvenli hale gelecektir. Ancak henüz bunu söyleyebilmek için 2 ay içerisinde çıkacak olan verilere bakmamız gerekecek. Tabi ki farklı ülkelerde uygulanan aşı kampanyalarının ne kadar etkin olduğu da sanırım yakın zamanda ortaya çıkacak. Aşı kampanyalarının etkisini göstereceği konusunda da umutlu olmayız" dedi.

7 aylık Türkiye izlenimini aktaran Nikolaus Meyer-Landrut, "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Türkiye'yi ve Türk insanını keşfetmeye başladık ve bu gerçekten memnuniyet verici. Covid olmadan Türkiye'yi keşfedebilmeyi çok isterdim" ifadelerini kullandı.

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