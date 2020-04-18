Koronavirüs ABD Başkanı Donald Trump 60-65 bin civarında can kaybı bekliyoruz
DÜNYA

ABD Başkanı Donald Trump: 60-65 bin civarında can kaybı bekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği klasikleşen basın toplantısında konuştu. Başkan Trump Salgının artışının bittiğini düşündüğünü ifade ederken ABD Tarım Bakanlığı'nın bugün, 19 milyar dolarlık bir program başlattığını duyurdu. ''Bu programla çiftçilerimize doğrudan ödeme yapacağız.'' diyen ABD Başkanı aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için büyük miktarda et, süt ve gıda ürünü satın alımı yapılacağını da belirtti. Trump ayrıca Meksika'ya da solunum cihazı yardımı yapacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü açıkladı.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

60-65 bin can kaybı bekliyoruz

Fotoğraf:Arşiv

Tünelin sonunda ışık olduğunu vurgulayan Trump, "Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık. Yakın zamana kadar virüs nedeniyle 100 ila 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu. Ancak artık 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz. 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz." dedi.

Bazı eyalet valilerinin de çok iyi iş çıkardığını kaydeden Trump, "Salgının artışının bittiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sektörüne 19 milyar dolarlık paket

Fotoğraf: Arşiv

Trump ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan Amerikan çiftçilerine de yardım paketi açtıklarını duyurarak, "Tarım Bakanlığı bugün, 19 milyar dolarlık program başlattı. Bu programla çiftçilerimize doğrudan ödeme yapacağız. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için büyük miktarda et, süt ve gıda ürünü satın alımı olacak." diye konuştu.

Eyaletlerin haftalık test kapasitesini de artırmayı amaçladıklarını kaydeden Trump, buralara da test kiti gönderilmesi noktasında yardımcı olacaklarını ifade etti.

ABD diğer ülkelere solunum cihazı yardımı yapacak

Fotoğraf: Arşiv

Trump, ABD'nin stoğunda yakında çok sayıda solunum cihazı olmasını beklediklerini vurgulayarak, "Şu anda solunum cihazı krallığı kurduk, yüz binlercesi üretim aşamasında. Bunlara bizim ihtiyacımız yok. Bugün Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile görüştüm. Onlara solunum cihazı yardımı yapacağımızı söyledim. Başka ülkelere de bu konuda yardım yapacağız." açıklamasında bulundu.

Bizden önce çağ dışı bir sistem vardı

  • ABD'deki virüs önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin dün bir plan yayımladıklarını anımsatan Trump, "Bundan sonra basında test kapasitemize ilişkin yanlış ve yalan bilgiler yayan bazı partizan sesler yükseldi. Bu kişiler, bizim devasa test kapasitemizi anlamakta zorluk yaşıyor. Biz sıfır noktasından başladık. Bizden önce çok çağ dışı ve bitik bir sistem vardı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump: DSÖ, Çin'in piyonu ve Çin odaklı çalışıyor
KORONAVİRÜS
ABD Başkanı Donald Trump: DSÖ, Çin'in piyonu ve Çin odaklı çalışıyor
Abone Ol Google News
Türkiyede sessiz gece

Türkiye'de sessiz gece

İşte Türkiye'nin farklı illerinden gelen sokağa çıkma yasağı fotoğrafları...
Erdoğan Twitterı salladı

Erdoğan Twitter'ı salladı

#GeceninErdoğanFotoğrafı Türkiye'nin gündemi oldu.
Türkiyeninyıldızı parladı

Türkiye'nin
yıldızı parladı

​Koronada sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar gelmek istiyor.
Korona ABD'de<br>sağlıkçıları vurdu

Korona ABD'de
sağlıkçıları vurdu

​Vaka ve ölümlerin yüzde 4'ünü oluşturuyorlar.
Virüs bulaşsa bile...

Virüs bulaşsa bile...

İngiltere'de yaşayan Türk biyomühendis anlattı...
Felaket senaryosu

Felaket senaryosu

BM'den korkunç iddia: ​3 milyon kişi ölebilir.

Toplu taşımada <br>model olduk

Toplu taşımada
model olduk

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tvnet yayınında anlattı.
Haydi<br>herkes balkona!

Haydi
herkes balkona!

​23 Nisan saat 21.00'da Türkiye inleyecek.
Can kaybı<br>beklentisi azaldı

Can kaybı
beklentisi azaldı

​Donald Trump: 60-65 bin civarında can kaybı bekliyoruz.
Korona ilmihali

Korona ilmihali

Dr. Tuba Hacer Korkmaz: ​Sosyal mesafe ihlali kul hakkıdır.
Artış hızı düştü

Artış hızı düştü

Bakan Koca: ​Haftaya pik noktasını görebiliriz.
Torino zorda

Torino zorda

​Bölge halkı gıda için bileziklerini rehin veriyor.
Yapmayın!

Yapmayın!

​Eldiven ve maske takmadan Eminönü'ne akın ettiler.
Acillerin yarısı boşaldı

Acillerin yarısı boşaldı

​Ülke nüfusuna göre dünya ortalamasının çok çok üstündeydik.
MEB'den<br>bir müjde daha

MEB'den
bir müjde daha

​Bu kez de uzaktan kontrollü olanı üretildi.
Taklitçiler ifşa oldu

Taklitçiler ifşa oldu

​İşte 45 firmaya ait 55 parti ürünü tam listesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.