ABD Başkanı Donald Trump iyileşti mi? Trump taburcu olurken de şaşırtmadı: 20 yıl öncesine göre daha iyi hissediyorum ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden bugün taburcu olacağını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesine göre daha iyi hissediyorum!” dedi.



Haber Merkezi 05 Ekim 2020, 21:50 Son Güncelleme: 05 Ekim 2020, 22:04 AA