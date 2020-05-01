ABD Başkanı Trump açıkladı: Koronavirüs tedavisi için 'Remdesivir' adlı ilaca acil durum onayı verildi

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te FDA Başkanı Stephen Hahn, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan doktorlar Deborah Birx ve Anthony Fauci ile gazetecilerin karşısına çıktı.

"Remdesivir" isimli ilacın klinik deneylerde olumlu sonuç verdiğine işaret eden Trump, "FDA'in, Remdesivir için onay verdiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Doktor Fauci ise söz konusu ilacın şimdilik sadece durumu ağır olan hastalarda kullanılacağını bildirdi.

FDA'den "ilaç hakkında bilgi sınırlı" açıklaması

FDA'den yapılan açıklamada ise ilaca "acil durum onayı" verildiğine işaret edilerek, "Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların tedavisinde Remdesivir kullanımının güvenliği ve etkisi konusunda sınırlı sayıda bilgimiz var." notu düşüldü.

Yapılan klinik deneylerin, Remdesivirin hastaların iyileşme süresini kısalttığını gösterdiği vurgulanan açıklamada, "tam onay" için daha süre gerektiği aktarıldı.

Öte yandan "Remdesivir", Kovid-19 için onay alan ilk ilaç olma özelliği taşıyor.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi Andrews Hava Üssü'ne indi

DÜNYA New York'ta okullar koronavirüs salgını nedeniyle bu dönem açılmayacak