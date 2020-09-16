ABD Başkanı Trump'tan seçim öncesi aşı müjdesi: Önceki yönetim olsaydı aşının gelmesi yıllar sürerdi

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi mitingi için Philadelphia bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABC News kanalına konuştu.
- ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dair gelen soruları yanıtlarken aşının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söylerek, "Aşıya çok yakınız. Gerçeği bilmek istiyorsanız; bir önceki yönetim olsaydı ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) ve onaylar yüzünden aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3-4 hafta içinde olabilir" dedi.
ABD’DE 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 197’ye yükseldi.