Koronavirüs ABD felaket ülkesi Tüm eyaletler felaket bölgesi ilan edildi
DÜNYA

ABD ‘felaket’ ülkesi: Tüm eyaletler felaket bölgesi ilan edildi

ABD Başkanı Trump, pandemi dolayısıyla Wyoming eyaletini de felaket bölgesi ilan etti. Böylece ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda “felaket” düzeni yürürlüğe girdi. Son verilere göre ABD’de koronavirüs kapanların sayısı 533 bini geçti, salgın nedeniyle yaşanan can kaybı da 20 bin 580’e ulaştı. Günde yaklaşık 700 kişinin hayatını kaybettiği New York’taki vaka sayısı ise 175 bini geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle Wyoming eyaletinde de felaket ilan etti, böylelikle ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiği açıklandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump’ın Wyoming eyaletinde de felaket ilan ettiğini, böylelikle ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiğini belirtti. Açıklamayı Twitter hesabından yapan Deere, “Tarihte ilk kez Başkan, 50 eyalette aynı anda büyük felaket var olduğunu duyuruyor” ifadelerini paylaştı. Son verilere göre ABD’de koronavirüs kapanların sayısı 553 bin 744, salgın nedeniyle yaşanan can kaybı da 21 bin 816 olarak açıklandı. Ülkede salgının merkezi haline gelen New York eyaletinde ise vaka sayısı 175 bini geçti, sadece bu eyalette ölenlerin sayısı günde yaklaşık 700 olarak bildiriliyor.

Hava kirliliği azaldı

  • Öte yandan salgınla mücadele kapsamında ABD’de halkın büyük bölümünün “evde kal” çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi. NASA’nın internet sitesinde yayınlanan Goddard Uzay Uçuş Merkezi uydu verilerine göre, ABD’nin kuzeydoğu kesimindeki metropol şehirlerde nitrojen dioksit hava kirliliği seviyesinin, martta son 4 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 düştüğü kaydedildi. Boston, New York ve Başkent Washington DC hattında görülen hava kirliliğindeki düşüşün geçici olduğuna da dikkat çeken yetkililer, evde kalma talimatının kaldırılması halinde verilerin tekrar eski seviyesine çıkabileceğini belirtti.

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ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 831 oldu
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