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Koronavirüs ABD koronavirüsü bitiren spreye onay verdi
DÜNYA

ABD koronavirüsü bitiren spreye onay verdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin aşı çalışması sürerken, ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan umutlandıran haber geldi. Ajans, 2 spreyin virüsün yüzeylere yayılmasını önlediğini ve laboratuvar testlerine dayanarak koronavirüse karşı etkili olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), koronavirüsü (Covid-19) öldüren iki spreyi onayladığını duyurdu.

  • EPA, koronavirüsü (Covid-19) öldüren iki spreyi onayladığını duyurdu. EPA Yöneticisi Andrew Wheeler yaptığı açıklamada, "EPA, Amerikan halkının kendilerini ve ailelerini yeni koronavirüsten koruması için yeni araçlar keşfetmeye ve doğru, güncel bilgiler sağlamaya kendini adamıştır" ifadelerini kullandı. Onaylanan 2 spreyin, koronavirüsün yayılmasını engellediği ve kullanıldığı yüzeyleri dezenfekte ettiği ifade edildi.

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