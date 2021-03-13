Koronavirüs ABDde 100 milyondan fazla koronavirüs aşısı uygulandı
DÜNYA

ABD’de 100 milyondan fazla koronavirüs aşısı uygulandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede aşılamanın başladığı 14 Aralık’tan bu yana 100 milyondan fazla Covid-19 aşısı uygulandığını ve yetişkinlerin yüzde 13’ünü oluşturan yaklaşık 35 milyon kişinin aşılandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım izni verilen 3 tane Covid-19 aşısı bulunuyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım izni verilen 3 tane Covid-19 aşısı bulunuyor.

Dünya genelinde korona virüse (Covid-19) karşı aşılama seferberliği devam ederken, ABD’de bugün itibariyle Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 100 milyonu aştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından açıklanan verilere göre, bugün yapılan 2.9 milyon aşılama ile birlikte ülkede aşılamanın başladığı 14 Aralık’tan bu yana 100 milyondan fazla Covid-19 aşısı uygulanırken, yetişkinlerin yüzde 13’ünü oluşturan yaklaşık 35 milyon kişi aşılandı.

CDC ayrıca, neredeyse 66 milyon kişinin en az bir doz aşı yaptırdığını belirtti. CDC’ye göre, ülke genelinde 65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 32’den fazlası aşılandı.

Aşı gerçekten çok etkili
KORONAVİRÜS
Aşı gerçekten çok etkili

Biden ilk 100 günde 100 milyon doz aşı hedefine yaklaşıyor


Eski Başkan Donald Trump döneminde 16.5 milyon aşı uygulanmıştı. Başkan Joe Biden’ın görevi Trump’tan devralmasının ardından aşılama kademeli olarak hızlandırılmıştı. Son verilerle birlikte Biden’ın görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı yapma hedefine giderek yaklaşıyor.

Şu anda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım izni verilen 3 tane Covid-19 aşısı bulunuyor. Moderna ve Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen iki dozluk aşılar geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Johnson & Johnson’ın tek dozluk aşısı ise geçtiğimiz günlerde acil kullanım izni almıştı.

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