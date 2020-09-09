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Koronavirüs ABDde 9 firma koronavirüs aşısının güvenliği konusunda taahhütte bulundu
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ABD'de 9 firma koronavirüs aşısının güvenliği konusunda taahhütte bulundu

ABD'de 9 firma Kovid-19 aşısının güvenliği konusunda taahhütte bulundu ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için ilaç geliştirme çabalarını sürdüren 9 büyük ilaç firması ortak bir açıklama ile geliştirecekleri aşının güvenli olacağı konusunda taahhütte bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için ilaç geliştirme çabalarını sürdüren 9 büyük ilaç firması ortak bir açıklama ile geliştirecekleri aşının güvenli olacağı konusunda taahhütte bulundu.

Moderna, Pfizer, Novavax gibi firmalar dahil, Kovid-19 aşısı üzerine çalışan 9 ilaç şirketi tarafınan bugün yapılan ortak yazılı açıklamada, potansiyel aşıların güvenliği ve etkinliği konusunda halkı rahatlatma yönünde söylemler yer aldı.

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Açıklamada, "Aşılanmış kişilerin güvenliğini ve refahını her zaman birinci önceliğimiz olarak göreceğiz" ifadesine yer verildi.

Ortak teminat açıklamasında, klinik deneylerin 3 aşamasının da güvenli olduğunu ve işe yaradığını isbat edene kadar, şirketlerin geliştirdikleri aşıları Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayına sunmayacakları belirtildi.

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Ortak açıklama, Trump’ın aşı hakkında konuşmasının ardından geldi

Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan büyük ilaç şirketlerinin açıklaması, ABD Başkanı Trump'ın aşı onay sürecine yönelik açıklamaları ve halk arasında aşı yaptırma konusunda oluşan şüphelerin ortasında geldi.

Trump, dün yaptığı basın toplantısında, 3 Kasım'daki seçim gününden önce Koivd-19 aşısının kullanıma sunulacağına yönelik olarak, "Çok yakında aşı olacağız. Belki çok özel bir tarihten önce. Hangi tarihten bahsettiğimi biliyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, geçen ay NPR-PBS ortak anketindeki sonuçlara göre, Amerikan halkının yüzde 35'inin, "bir aşı bulunsa bile, yeni tip koronavirüs aşısı olmayı kabul etmeyeceği" bilgisi paylaşılmıştı.

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