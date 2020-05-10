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Koronavirüs ABDde ağır bilanço Koronavirüs nedeniyle can kaybı 80 bini geçti
DÜNYA

ABD'de ağır bilanço: Koronavirüs nedeniyle can kaybı 80 bini geçti

ABD'de ağır bilanço: Koronavirüs nedeniyle can kaybı 80 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı. Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 232 artarak bir milyon 348 bin 315'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 232 artarak bir milyon 348 bin 315'e yükseldi.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 417 artarak 80 bin 56'yı buldu.

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Koronavirüs salgınının en şiddetli yaşandığı ABD'nin New York kentinde, güzel havayı gören halk parklara koştu. Central Park'a gelen halkın sosyal mesafeyi koruduğu görülürken çoğunluğun maske takmaması dikkat çekti.
  • Salgında ABD'yi 264 bin 663 vakayla İspanya, 218 bin 268 ile İtalya, 215 bin 260 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 925 bin 350'ye ulaşırken, 238 bin 80 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York eyaleti, 343 bin 709 vaka ve 26 bin 598 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 137 bin 85 vakayla New Jersey ve 76 bin 743 vakayla Massachusetts izliyor.

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