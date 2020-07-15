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DÜNYA

ABD'de koronavirüste son durum: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 139 bini geçti

ABD'de ağır bilanço: Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 139 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 916 artarak 139 bin 189'a yükseldi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 68 bin 449 artarak 3 milyon 548 bin 546'ya ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 68 bin 449 artarak 3 milyon 548 bin 546'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 916 artarak 139 bin 189'a çıktı.

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Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi bir milyon 933 bin 655 vakayla Brezilya, 941 bin 630 vakayla Hindistan ve 746 bin 369 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

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New York'ta şimdiye kadar 429 bin 278 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 462 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 346 binden fazla vakayla California ve 292 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 44 milyon 50 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 600 bini geçti.

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