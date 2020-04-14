Koronavirüs ABDde bilanço ağırlaşıyor Cesetler hastane personellerinin odasına konuldu
DÜNYA

ABD’de bilanço ağırlaşıyor: Cesetler hastane personellerinin odasına konuldu

ABD’de bilanço ağırlaşıyor: Cesetler hastane personellerinin odasına konuldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısında merkez üssü haline gelen ABD'den gelen görüntüler, bilançonun ağırlaştığını gözler önüne seriyor. New York kentindeki toplu mezar görüntülerinin ardından ABD medyası Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetlerin görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi DHA
New York'da morg yetmediği için cesetleri boş odalara koydular.
New York'da morg yetmediği için cesetleri boş odalara koydular.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle 23 bin 649 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de durum her geçen gün kötüye gidiyor. New York kentindeki toplu mezar görüntülerinin ardından ABD medyası Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetlerin görüntülerini paylaştı.

DHA
CNN, Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetleri paylaştı.

HASTANE MORGLARINDA YER KALMADI

Ülkede morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor.

CNN'den Ryan Young, Jake Carpenter ve Paul P. Murphy'nin haberine göre normalde çalışanların uyumak ve dinlenmek için kullandığı odaların morg kapasitesinin yetmemesi sonucunda morga dönüştürüldüğünü açıklandı.

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