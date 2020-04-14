ABD’de bilanço ağırlaşıyor: Cesetler hastane personellerinin odasına konuldu

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle 23 bin 649 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de durum her geçen gün kötüye gidiyor. New York kentindeki toplu mezar görüntülerinin ardından ABD medyası Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetlerin görüntülerini paylaştı.

DHA CNN, Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetleri paylaştı.

HASTANE MORGLARINDA YER KALMADI

Ülkede morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor.

CNN'den Ryan Young, Jake Carpenter ve Paul P. Murphy'nin haberine göre normalde çalışanların uyumak ve dinlenmek için kullandığı odaların morg kapasitesinin yetmemesi sonucunda morga dönüştürüldüğünü açıklandı.

KORONAVİRÜS Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı

DÜNYA New York Belediye Başkanı De Blasio’dan 'toplu mezar' açıklaması: Ne yazık ki yaşanan budur