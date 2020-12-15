ABD’de ilk koronavirüs aşısı siyahi bir hemşireye yapıldı

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Maskesiz yakalandı hırsını polisten çıkardı: Önce saldırdı sonra çığlık atarak kaçmaya başladı

Bursa’da kendisini maske takması konusunda uyaran polis ekibine saldırarak hakaret eden bir kadın, daha sonra çığlık atarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi. Polis memurlarıyla konuşan Gamze S., "Sen bana bağırdın. Ben sinir hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Özür dilerim. Annemi kaybettim. Moralim çok bozuk. Vurduğum için özür dilerim" ifadelerini kullandı.