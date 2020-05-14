ABD'de kabus bitmiyor: Bir günde 1777 kişi hayatını kaybetti

ABD’de koronavirüs kabusu sürüyor. Worldometers tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 85 bin 333’e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısının ise 1 milyon 433 bin 329 olduğu açıklandı.
Times Meydanı'na Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı
Öte yandan, New York'ta koronavirüs ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı. Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi. Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu.
- Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı.