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Koronavirüs ABDde kabus bitmiyor Bir günde 1777 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

ABD'de kabus bitmiyor: Bir günde 1777 kişi hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268’e ulaştı.

Haber Merkezi AA
ABD'de bilanço ağırlaşıyor.
ABD'de bilanço ağırlaşıyor.

ABD’de koronavirüs kabusu sürüyor. Worldometers tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 85 bin 333’e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısının ise 1 milyon 433 bin 329 olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor
KORONAVİRÜS
ABD Başkanı Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor

Times Meydanı'na Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı

Öte yandan, New York'ta koronavirüs ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı. Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi. Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı
KORONAVİRÜS
ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı
  • Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı.
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