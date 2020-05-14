ABD'de kabus bitmiyor: Bir günde 1777 kişi hayatını kaybetti

ABD’de koronavirüs kabusu sürüyor. Worldometers tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 85 bin 333’e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısının ise 1 milyon 433 bin 329 olduğu açıklandı.

KORONAVİRÜS ABD Başkanı Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor

Times Meydanı'na Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı

Öte yandan, New York'ta koronavirüs ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı. Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi. Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu.

KORONAVİRÜS ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı