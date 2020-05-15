Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABDde kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladı Havalimanına akın ettiler
DÜNYA

ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladı: Havalimanına akın ettiler

Koronavirüs salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler başladı.

Haber Merkezi DHA
Tahliye olmayı bekleyen vatandaşlar havalimanlarına akın etti.
Tahliye olmayı bekleyen vatandaşlar havalimanlarına akın etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler başladı.

  • Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu özel seferlerin bugün New York ve Şikago'dan, yarın ise Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, uçuş günü Kovid-19 belirtileri gösteren veya daha önce Kovid-19 tanısı konulan yolcuların uçuşlara kabul edilemeyeceği bildirildi.
Söz konusu seferlerle Türkiye'ye gidecek yolcular ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün boyunca karantinada kalacaklar.

New York’ta koronavirüs kısıtlamaları 13 Haziran’a kadar uzatıldı
KORONAVİRÜS
New York’ta koronavirüs kısıtlamaları 13 Haziran’a kadar uzatıldı

ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs aşı açıklaması: Tarih verdi
KORONAVİRÜS
ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs aşı açıklaması: Tarih verdi
Abone Ol Google News
65 yaş üstünün dışarı çıkma saati değişti

65 yaş üstünün dışarı çıkma saati değişti

Pazar günü saat 12.00 - 18.00'da sokağa çıkabilecekler.
Türkiyeden dünyaya örnek operasyon

Türkiye'den dünyaya
örnek operasyon

114 ülkeden 70 bin vatandaşımız ülkeye getirildi.
Aşı için tarih verdi

Aşı için tarih verdi

​ABD Başkanı Trump projenin ismini açıkladı.
Saatler kaldı

Saatler kaldı

İçişleri'nden 15 il için genelge.
Son 75 yılın <br>en sıcak mayısı

Son 75 yılın
en sıcak mayısı

Meteorolojiden ​Bursa için kritik uyarı.
500'ün altına düştü

500'ün altına düştü

Türkiye'nin son 24 saatini açıklandı.

Albayrak'tan<br>Pakistan'da seferberlik

Albayrak'tan
Pakistan'da seferberlik

​Hijyenik hizmet vermek için tüm tedbirler alındı.

Artık Türkiye'de üretilecek

Artık Türkiye'de üretilecek

​Bakan Mustafa Varank müjdeyi verdi.

Otuz yıl sonra kavuştular

Otuz yıl sonra kavuştular

Burhan Amca, nikah masasına oturdu.
Şimdi hazırlık <br>yapma zamanı

Şimdi hazırlık
yapma zamanı

DSÖ'den korkutan koronavirüs uyarısı.
2020 atamaları yapıldı

2020 atamaları yapıldı

İkinci bir emre kadar ilişikleri kesilmeyecek.
Korona pazarı

Korona pazarı

Sosyal mesafe sıfır, adım atacak yer yok.
Git Van'da katledilenleri savun!

Git Van'da katledilenleri savun!

​Emniyet müdüründen HDP vekiline tokat gibi sözler.
Özdil'in eşinden savunma alınacak

Özdil'in eşinden savunma alınacak

​Mahkeme, üzerine kayıtlı olan villadaki kaçak yapıları soracak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.