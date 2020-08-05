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Koronavirüs ABDde korkutan yükseliş 24 saatte 1334 ölü
DÜNYA

ABD'de korkutan yükseliş: 24 saatte 1334 ölü

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1334 artarak 160 bin 335'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 55 bin 75 artarak 4 milyon 919 bin 297'ye ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1334 artarak 160 bin 335'e çıktı.

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  • Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 482 bini, test yapılanların sayısı 61 milyon 624 bini geçti. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 808 bin 76 vakayla Brezilya, 1 milyon 918 bin 440 vakayla Hindistan izliyor.

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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan ve Meksika'da 857'şer kişi hayatını kaybetti

Salgının merkezi Kaliforniya

ABD genelinde ise 527 bin 186 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. Kaliforniya'yı 497 bin 330 vakayla Florida ve 472 bin 476 vakayla Teksas takip ediyor.

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