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Koronavirüs ABDde korona kabusu 24 saatte 643 kişi
DÜNYA

ABD'de korona kâbusu: 24 saatte 643 kişi

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Ülke çağında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak 166 bin 273'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
ABD'de 24 saatte 653 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
ABD'de 24 saatte 653 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 708 artışla 5 milyon 253 bin 765'e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 653 artarak 166 bin 273'e çıktı.

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  • Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 717 bini, test yapılanların sayısı 66 milyon 190 bini geçti. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 57 bin 470 vakayla Brezilya, 2 milyon 287 bin 511 vakayla da Hindistan izliyor.

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Salgının merkezi Kaliforniya

ABD genelinde ise 574 bin 240 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 536 bin 961 vakayla Florida ve 518 bin 704 vakayla Teksas takip ediyor.

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