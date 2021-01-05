Koronavirüs ABDde koronavirüs aşılarını sabote eden eczacı suçunu itiraf etti Güvenli olduğuna inanmıyorum
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ABD'de koronavirüs aşılarını sabote eden eczacı suçunu itiraf etti: Güvenli olduğuna inanmıyorum

ABD’nin Wisconsin eyaletinde koronavirüs aşı dozlarını sabote etmek suçuyla tutuklanan eczacı Stephen Brandenburg " Aşının güvenli olmadığına inandığım için şişeleri bozdum" diyerek suçunu itiraf etti. Grafton polisi, Brandenburg’un, 24-25 Aralık tarihlerinde şişeleri Advocate Aurora Hastanesi’nin koronavirüs aşılarına sabotaj düzenlediği, soğutulmuş depodan ‘kasıtlı olarak’ çıkardığını ve onları bozulması için dışarıda bıraktığını itiraf ettiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Eczacı Stephen Brandenburg, aşıları güvenli bulmadığını iddia etti.
Eczacı Stephen Brandenburg, aşıları güvenli bulmadığını iddia etti.

ABD’de Wisconsin eyaletinde bir hastane eczacısının, 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldırarak sabote ettiği şüphesiyle tutuklanan Stephen Brandenburg'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Wisconsin eyaleti Grafton Polis Departmanı, Stephen Brandenburg’un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD medyasında yer alan habere göre, eczacı Stephen Brandenburg’un, ‘güvenli olmadığına inandığı gerekçesiyle aşı şişelerini bozduğunu ve Kovid-19 aşısının insanların DNA’sını değiştirdiğine işaret eden hiçbir kanıtın olmadığı ifade edildi.

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Sabotajcı eczacı

Brandenburg'un Ozaukee İlçe Bölge Savcısı Adam Gerol’a Zoom üzerinden yapılan duruşma sırasında itiraflarda bulunduğu ifade edildi.

Grafton polisi, Brandenburg’un, 24-25 Aralık tarihlerinde şişeleri Advocate Aurora Hastanesi’nde Kovid-19 aşılarına sabotaj düzenlediğini, soğutulmuş depodan ‘kasıtlı olarak’ çıkardığını ve onları bozulması için dışarıda bıraktığını itiraf ettiğini belirtti.

Wisconsin eyaletinde bir hastane eczacısının, 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldırarak sabote ettiği şüphesiyle tutuklandığını söylenmişti. Hastane yetkilileri, 26 Aralık'ta yanlış yerleştirilmiş şişeler keşfedildikten sonra ilk başta bunun kasıtsız bir hata olduğunu düşündüklerini söylemiş, ancak konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılmasının ardından geçtiğimiz perşembe günü aşının buzdolabından kasıtlı olarak çıkarıldığını kabul etmişti.

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