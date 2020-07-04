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Koronavirüs ABDde koronavirüs bağlantılı ölü sayısı 132 bini geçti New York hala salgından en çok etkilenen eyalet
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bağlantılı ölü sayısı 132 bini geçti: New York hala salgından en çok etkilenen eyalet

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 608 artarak, 132 bin 112'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
New York'u 252 binden fazla vakayla California ve 190 binden fazla vakayla Texsas takip ediyor.
New York'u 252 binden fazla vakayla California ve 190 binden fazla vakayla Texsas takip ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 53 bin 654 artarak, 2 milyon 891 bin 380'e ulaştı.

  • Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 608 artarak, 132 bin 112'ye çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 545 bin 458 vakayla Brezilya, 674 bin 515 vakayla Rusya ve 651 bin 315 vakayla Hindistan izliyor.

New York, salgından en fazla ilgilenen eyalet

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

  • New York'ta şimdiye kadar 420 bin 774 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 191 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 252 binden fazla vakayla California ve 190 binden fazla vakayla Texsas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 36 milyon 301 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 235 bini geçti.

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