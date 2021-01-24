Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor Ölenlerin sayısı 427 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 427 bini geçti

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 427 artarak 427 bin 657'ye yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında 42 bin 212 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 176 bin 257 artışla 25 milyon 571 bin 79'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 427 artarak 427 bin 657'ye ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 331 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 297 milyon 399 bini geçti.

ABD bu bahşişi konuşuyor: 148 TL'lik hesaba şok eden bahşiş
DÜNYA
ABD bu bahşişi konuşuyor: 148 TL'lik hesaba şok eden bahşiş

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 151 bin küsur ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 248 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 639 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 212 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 658 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 816 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

İngiltere Başbakanı Johnson yeni ABD Başkanı Biden ile görüştü: Buluşma olabilir
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Johnson yeni ABD Başkanı Biden ile görüştü: Buluşma olabilir

İspanya Genel Kurmay Başkanı protokolü çiğneyerek koronavirüs aşısı yaptırdığı için istifa etti
DÜNYA
İspanya Genel Kurmay Başkanı protokolü çiğneyerek koronavirüs aşısı yaptırdığı için istifa etti
Abone Ol Google News
Lider Göztepeyi konuk ediyor

Lider Göztepe'yi konuk ediyor

​Kritik mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Galatasarayın 3 puanı Babelden

Galatasaray'ın 3 puanı Babel'den

​​Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda mağlup etti.
Uzungöl için geri sayım başladı: İlk önce gölün etrafı boşaltılacak

Özel izin aldılar

Özel izin aldılar

Parçalanan Türk Bayrağı için 4 saat boyunca tırmandılar

Dijital İmparatorluklar Çağı: <br>3. Dünya Savaşı

Dijital İmparatorluklar Çağı:
3. Dünya Savaşı

Topun tankın yerini klavyeler, ekranlar aldı.

Yapımı bir saat sürüyor...

​Sağlık Bakanı Koca merak edilen soruyu cevapladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.