Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 251 bini aştı
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 251 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285’e yükseldi. New York, 33 bin 976 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artışla 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1254 artarak 251 bin 285’e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 891 bini, toplam test sayısı da 166 milyon 837 bini geçti.

New York ilk sırada yer alıyor

Ülkede en çok vaka 1 milyon 86 bin 987 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 24 bin 870 vakayla Kaliforniya ve 875 binden fazla vakayla da Florida takip ediyor.

New York, 33 bin 976 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 834 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 848 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Koronavirüs aşısı tüm dünyada yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin normale dönüş için tarih verdi
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşısı tüm dünyada yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin normale dönüş için tarih verdi

Tüketiciler Birliği: Özel hastaneler korona testi için ücret alamaz
KORONAVİRÜS
Tüketiciler Birliği: Özel hastaneler korona testi için ücret alamaz
Abone Ol Google News
Can kaybımız artıyor

Can kaybımız artıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Yenilgiyi kabul etti

Yenilgiyi kabul etti

​İlk kez "Biden kazandı" dedi.
Milli Takımın 11i belli oldu

Milli Takımın 11'i belli oldu

​Türkiye-Rusya maçı saat 20.00'de başlayacak.
KKTC'de tarihi an

KKTC'de tarihi an

Erdoğan ve Bahçeli'den tarihi ziyaret.
Normale dönüş için tarih verdi

Normale dönüş için tarih verdi

​Dünyayı umutlandıran Prof. Dr. Şahin'den çarpıcı açıklamalar.
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

PKK'nın Türkiye'deki bir numaralı ismi böyle etkisiz hale getirildi.

Konuşmaya <br>hakkınız yok

Konuşmaya
hakkınız yok

Aliyev, batının iki yüzlü tavrını BBC muhabirine tane tane anlattı.
Tahammülümüz kalmadı

Tahammülümüz kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.
İstanbul Park'tan <br>şampiyon çıktı

İstanbul Park'tan
şampiyon çıktı

​​Formula 1 Türkiye GP'si nefes kesti.
Az kaldı, 14 gün sonra hazır

Az kaldı, 14 gün sonra hazır

İzmir'de yapılan konteyner kentin son görüntüleri paylaşıldı.
Aynı anda <br>iki mevsim

Aynı anda
iki mevsim

Zirvede kar, sahilde deniz keyfi.
Fahrettin Koca uyardı

Fahrettin Koca uyardı

​"Yarısı kesik maskeden farkı yok."
Envanter için hazır

Envanter için hazır

Yerli 'el bombası kutusu' TSK'ya teslim ediliyor.
Büyük gün yarın

Büyük gün yarın

Süre yarı yarıya kısalacak, milyonlarca lira tasarruf sağlanacak.
Yüzlercesi<br>men edildi

Yüzlercesi
men edildi

​İçişleri Bakanlığı biraz önce açıklama yaptı.
Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

Washington'da Trump karşıtları ve destekçileri arasında arbede.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.