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Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 274 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 274 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1260 artarak 274 bin 386'ya yükseldi. Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 267 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken New York ise can kaybında 34 bin 577 rakamıyla ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 170 bin 612 artışla 13 milyon 923 bin 758'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1260 artarak 274 bin 386'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 228 bini geçerken toplam test sayısı 195 milyona yaklaştı.

New York can kaybında ilk sırada

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 267 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 234 bini aşkın vakayla Kaliforniya ve 1 milyona yakın vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 577 rakamıyla ilk sırada yer alırken 686 binden fazla vaka ile de 4'üncü sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 477 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 336 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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