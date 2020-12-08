Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 290 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 290 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1896 artarak 290 bin 880'e yükseldi. New York, Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 97 ile ilk sırada yer alırken, 752 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 208 bin 166 artışla 15 milyon 377 bin 814'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1896 artarak 290 bin 880'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı, 8 milyon 993 bini geçerken, toplam test sayısı 209 milyon 537 bini aştı.

New York ilk sırada


Ülkede, California eyaleti 1 milyon 396 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu, 1 milyon 366 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 65 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 97 ile ilk sırada yer alırken, 752 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 714 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 628 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD, Pfizer / BioNTech aşısının aşısının güvenilirliğini teyit etti
KORONAVİRÜS
ABD, Pfizer / BioNTech aşısının aşısının güvenilirliğini teyit etti

Barcelona'daki hayvanat bahçesinde 4 aslan koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS
Barcelona'daki hayvanat bahçesinde 4 aslan koronavirüse yakalandı
Abone Ol Google News
GZT, Boğaziçi Bilişim Ödüllerinde

GZT, Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde

​Okuyucuların 'En İyi Haber Platformu' dalında oyları bekleniyor.
ABDden flaş karar

ABD'den flaş karar

Pfizer / BioNTech aşısının kullanımına onay verdi.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı can yakan tabloyu açıkladı.
Türkiye olmadan <br>Avrupa yönetemez

Türkiye olmadan
Avrupa yönetemez

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kritik açıklamalar.
Hangi aşı daha güvenli?

Hangi aşı daha güvenli?

​Çin ile Alman aşısı arasındaki farkı anlattık.

Vakıf yönetimi kusurlu

Vakıf yönetimi kusurlu

​Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporu açıklandı.

Sebebi bulunamıyor

Sebebi bulunamıyor

​450 kişi hastanelik oldu.

Avrupa'nın güvenliği<br>Türkiye'nin elinde

Avrupa'nın güvenliği
Türkiye'nin elinde

​Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan dikkat çeken açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.