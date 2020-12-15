Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 308 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 308 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 707 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 823 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 202 bin 427 artışla 16 milyon 943 bin 897'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1627 artarak 308 bin 91'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 878 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 223 milyon 186 bini aştı.

New York ilk sırada


Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 617 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 500 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 134 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 707 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 823 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 912 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 929 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Rusya koronavirüs bahanesiyle domates ve biber ihracatını durdurdu
EKONOMİ
Rusya koronavirüs bahanesiyle domates ve biber ihracatını durdurdu

ABD’de ilk koronavirüs aşısı siyahi bir hemşireye yapıldı
KORONAVİRÜS
ABD’de ilk koronavirüs aşısı siyahi bir hemşireye yapıldı

Abone Ol Google News
Kod adı D

Kod adı 'D'

​İsrail Başbakanı Netanyahu Mossad'a yeni başkan atadı.
Ginede büyük gün

Gine'de büyük gün

​Cumhurbaşkanı Alpha Conde yemin ederek görevine başladı.
81 ile yılbaşı genelgesi

81 ile yılbaşı genelgesi

​Sokağa çıkma yasağına yeni eklemeler.

İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​HES kodu eşleşmemişse kullanılamayacak.

İran, Türkiye'den sonra en çok Türk'ün yaşadığı ülke.

AYM'den Osman Kavala kararı

AYM'den Osman Kavala kararı

Dosyası Genel Kurul'a sevk edildi.

HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak’tan itibaren kullanılamayacak
Gündem

HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak’tan itibaren kullanılamayacak

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğunun ardından entegrasyon çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak’tan itibaren eşleşmesi yapılmamış İstanbulkartların kullanılmayacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine
Gündem

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine "hayırlı olsun" ziyareti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fatih Çemberlitaş'taki yeni binasına taşınan Türk Konseyi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "10 yıl önce Türk Konseyi'nin ilk zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki sene de Türk Konseyi'nin zirvesi bir kez daha İstanbul'da düzenlenecek. Bu zirve çerçevesinde devlet başkanlarımız bu binanın resmi açılış törenini yapacaklar" ifadelerini kullandı.
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Sarar çiftini soyan zanlılara 27’şer yıl hapis
Gündem

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Sarar çiftini soyan zanlılara 27’şer yıl hapis

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar (75) ve eşi Zehra Sarar (65) çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan (34) ile sevgilisi Alexandr Aricov'a (33) yargılandıkları mahkemece nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 27’şer yıl hapis cezası verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.