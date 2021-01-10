Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 381 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 381 bini geçti

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 381 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 200 artarak 381 bin 497'ye yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında 39 bin 447 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 232 bin 805 artışla 22 milyon 702 bin 350'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 200 artarak 381 bin 497'ye yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 394 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 269 milyon 523 bini geçti.

İngiltere’de yaklaşık 2 milyon kişi koronavirüs aşısı oldu
KORONAVİRÜS
İngiltere’de yaklaşık 2 milyon kişi koronavirüs aşısı oldu

En fazla vaka Kaliforniya'da, en çok ölüm New York'ta

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 676 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 961 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 464 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 447 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 454 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 75 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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