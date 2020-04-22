Koronavirüs ABDde koronavirüs kaynaklı ölümler 45 bini aştı
DÜNYA

ABD’de koronavirüs kaynaklı ölümler 45 bini aştı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 825 artarak 45 bin 343’e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 26 bin 237 artarak 819 bin 175’e ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Dünyayı saran salgının merkez üssü ABD olarak belirlendi.
Dünyayı saran salgının merkez üssü ABD olarak belirlendi.

Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 45 bini geçti.


TRUMP KUZEY KORE LİDERİNİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da gerçekleşen günlük basın toplantısında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un sağlık durumuna ilişkin sorulara aralarında iyi bir ilişki olduğunu belirterek iyi dileklerini iletti.

Trump aybı zamanda Kim Jong-un’un gerçekten hasta olduğuna dair yayımlanan rapora çok fazla güven duymadığını belirtirken, konu hakkında henüz resmi bir teyidin olmadığını da ifade etti.

Japonya’da demirli bir gemide daha koronavirüs paniği
KORONAVİRÜS
Japonya’da demirli bir gemide daha koronavirüs paniği

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 177 bin 688'e yükseldi
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 177 bin 688'e yükseldi

ABD'de gıda skandalı: Yemek zinciri bozuk yemekle yüzlerce kişiyi hasta etti
DÜNYA
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