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Koronavirüs ABDde koronavirüs kaynaklı ölümler bitmiyor
DÜNYA

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümler bitmiyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 327 artarak 117 bin 865'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

  • Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 687 artarak 2 milyon 162 bin 864'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 327 artarak 117 bin 865'e çıktı.

ABD'yi 867 bin 882 vakayla Brezilya, 536 bin 210 vakayla Rusya ve 333 bin 475 vakayla Hindistan izliyor.

Vaka ve ölü sayısında düşüşlere rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 404 bin 470 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 911 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

New York'u 169 binin üzerinde vakayla New Jersey ve 153 bine yakın vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 24 milyon 806 bini aşarken iyileşen hasta sayısı da 870 bini geçti.

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