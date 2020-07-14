Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde koronavirüs kabusu bitmiyor 24 saatte 476 ölü
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
DÜNYA

ABD'de koronavirüs kâbusu bitmiyor: 24 saatte 476 ölü

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 476 artarak 138 bin 273'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 64 bin 507 artarak 3 milyon 480 bin 97'ye ulaştı.

  • Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 476 artarak 138 bin 273'e çıktı. Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 888 bin 889 vakayla Brezilya, 911 bin 629 vakayla Hindistan ve 739 bin 947 vakayla Rusya izliyor.

Salgının merkezi New York

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 428 bin 303 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 445 kişi hayatını kaybetti. New York'u 336 binden fazla vakayla California ve 282 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

  • ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 43 milyon 255 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 550 bini geçti.
Abone Ol Google News
Nükleer rekabete hazır olunmalı!

Nükleer rekabete hazır olunmalı!

​Trump'ın kararı ile silahlanma yarışı yeniden başladı.
Tuncelide can pazarı

Tunceli'de can pazarı

Alevlerin ortasında kaldılar: İki işçi son anda kurtarıldı.
Erdoğana tazminat ödeyecek

Erdoğan'a
tazminat ödeyecek

Yeniden görülen 'Man Adası' davasında karar çıktı.

Komandolarımızın nefesi enselerinde

Komandolarımızın nefesi enselerinde

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması.
'Yıldırım 1' operasyonu başladı

'Yıldırım 1' operasyonu başladı

​Cudi'de başlatılan operasyonda 15 Temmuz detayı.

Türkiye - Azerbaycan

Türkiye - Azerbaycan

​Bin yıl önce vatan belledik bin yıl daha buradayız.

15 Temmuz Dijital Kütüphanesi

15 Temmuz Dijital Kütüphanesi

Dijital kütüphaneyi 1.3 milyon kişi ziyaret etti.
Bugün hesaba yatırıyoruz

Bugün hesaba yatırıyoruz

​Bakan Albayrak'tan çiftçilere bayram müjdesi.

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı.

Diyanetten Ayasofya'da bulunan resimlerle ilişkin açıklama.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi.

Erdoğan açıklamıştı: Korona tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek.

​Kafkasya uzmanı: Ermenistan bu durumun farkında.

Konut satışlarında rekor artış yaşandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.