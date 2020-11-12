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Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor Ölenlerin sayısı 247 bin 458e çıktı
TÜRKİYE

ABD'de koronavirüs ne durumda?

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 247 bin 458'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1493 artarak 247 bin 458’e yükseldi. Koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 690 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 749 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 143 bin 322 artışla 10 milyon 716 bin 554'e çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 493 artarak 247 bin 458’e ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 651 bini geçti, toplam test sayısı ise 162 milyona yaklaştı.

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En çok vaka Teksas'ta

  • Ülkede en çok vaka 1 milyon 55 bin 199 ile Teksas eyaletinde görülürken bu eyaleti 996 bin 70 vakayla Kaliforniya ve 858 bin 12 vakayla Florida takip ediyor.

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ABD vaka ve ölü sayısında ilk sırada

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 898 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor. Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 690 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 749 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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