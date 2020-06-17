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Koronavirüs ABDde koronavirüs nedeniyle 822 kişi daha öldü
DÜNYA

ABD'de koronavirüs nedeniyle 822 kişi daha öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle 822 kişi daha öldü

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 119 bin 161'e yükseldi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 662 artarak 2 milyon 209 bin 260'a ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 119 bin 161'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 662 artarak 2 milyon 209 bin 260'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 822 artarak 119 bin 161'e çıktı.

Dünya basınında bugün: ABD ve Avrupa sömürgeci geçmişiyle yüzleşiyor
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Dünya basınında bugün: ABD ve Avrupa sömürgeci geçmişiyle yüzleşiyor

ABD'yi 929 bin 149 vakayla Brezilya, 553 bin 301 vakayla Rusya ve 356 bin 372 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısında düşüşe rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 405 bin 785 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 998 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 170 binden fazla vakayla New Jersey ve 159 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 25 milyon 744 bini ve iyileşen sayısı 903 bini geçti.

Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti
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Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısında, Asya kökenli bir muhabir ile gerçekleştirdiği diyalog gündem oldu. Trump, kendisine yöneltilen, 'Neden koronavirüs mücadelesindeki başarılarınızı bir yarışmaya çeviriyorsunuz üstelik halen insanlar ölürken' sorusuna, 'Bunu Çin'e sorun' dedi ve ardından basın toplantısını sonlandırdı.


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