ABD'de koronavirüs nedeniyle 822 kişi daha öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 119 bin 161'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 662 artarak 2 milyon 209 bin 260'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 822 artarak 119 bin 161'e çıktı.

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ABD'yi 929 bin 149 vakayla Brezilya, 553 bin 301 vakayla Rusya ve 356 bin 372 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısında düşüşe rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 405 bin 785 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 998 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 170 binden fazla vakayla New Jersey ve 159 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 25 milyon 744 bini ve iyileşen sayısı 903 bini geçti.