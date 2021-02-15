Koronavirüs ABDde koronavirüste büyük tehlike 7 ayrı mutasyon oluşmaya başladı
DÜNYA

ABD'de koronavirüste büyük tehlike: 7 ayrı mutasyon oluşmaya başladı

ABD'de yapılan bir araştırmada, ülkede koronavirüsün 7 ayrı mutasyonunun tespit edildiği öne sürüldü. Araştırmada, Kovid-19'un genetiğinde, temas ettiği insan bünyesine yerleşmesini kolaylaştıracak değişikliklere rastlandığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv sitesinde yayımlanan bir çalışmada, ABD içinde Kovid-19 ile benzer genetiğe sahip endişe verici 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi.

Araştırmanın henüz hakem heyeti tarafından onaylanmadığına dikkat çekilerken, Kovid-19'un genetiğinde, temas ettiği insan bünyesine yerleşmesini kolaylaştıracak değişikliklere rastlandığı kaydedildi.

"Mutasyonda açıkça bir şeyler oluyor"


Araştırmanın yazarlarından Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi viroloğu Jeremy Kamil, "Mutasyonda açıkça bir şeyler oluyor. Bence burada evrimsel değişimin açık bir imzası var." ifadesini kullandı.

Aynı sitede 8 Şubat'ta yayımlanan diğer bir çalışmada, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un B.1.1.7 adlı yeni varyantının ABD'de yayılımının her 10 günde katlanarak arttığı ve mevcut gidişata göre Mart 2021'e kadar birçok eyalette en baskın tür olacağı uyarısı yapılmıştı.

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