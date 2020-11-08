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Koronavirüs ABDnin koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor Ölenlerin sayısı 250 bine yaklaştı
DÜNYA

ABD'de koronavirüsten kaç kişi öldü: ABD'de koronavirüs ne durumda?

ABD'nin koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 250 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 976 artarak 243 bin 392’ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 6 milyon 442 bini, toplam test sayısı ise 156 milyonu geçti. Ülkede en çok vaka 1 milyon 12 bin 428 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 970 bin 392 vakayla California ve 837 bin 77 vakayla Florida takip ediyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 118 bin 821 artışla 10 milyon 177 bin 376'ya çıktı.

Dünyada koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 50 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünyada koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 50 milyonu geçti

İyileşen sayısı kaç?

  • Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 976 artarak 243 bin 392’ye ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 442 bini, toplam test sayısı ise 156 milyonu geçti.

Koronavirüs salgınında dünyada ilk sırada yer alan ABD'de tablo ağırlaşıyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüs salgınında dünyada ilk sırada yer alan ABD'de tablo ağırlaşıyor

Almanya koronavirüs test stratejisi değiştirdi: Hafif semptomlu hastalara test yapılmayacak
DÜNYA
Almanya koronavirüs test stratejisi değiştirdi: Hafif semptomlu hastalara test yapılmayacak

En çok ölüm New York'ta gerçekleşti

  • Ülkede en çok vaka 1 milyon 12 bin 428 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 970 bin 392 vakayla California ve 837 bin 77 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York, 33 bin 801 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Fransa'da korkutan sayı: Kovid-19 vakası ilk kez 60 bini geçti
KORONAVİRÜS
Fransa'da korkutan sayı: Kovid-19 vakası ilk kez 60 bini geçti

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 519 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 653 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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