ABD'de koronavirüsten kaç kişi öldü: ABD'de koronavirüs ne durumda? ABD'nin koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 250 bine yaklaştı ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 976 artarak 243 bin 392’ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 6 milyon 442 bini, toplam test sayısı ise 156 milyonu geçti. Ülkede en çok vaka 1 milyon 12 bin 428 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 970 bin 392 vakayla California ve 837 bin 77 vakayla Florida takip ediyor.

Haber Merkezi 08 Kasım 2020, 18:11 Son Güncelleme: 08 Kasım 2020, 18:24 AA