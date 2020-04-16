Koronavirüs ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı Ülke salgından tepe noktayı gördü
DÜNYA

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı: Ülke salgından tepe noktayı gördü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 490 arttı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında merkez üs durumuna gelen ülkede, ölü sayısının 30 bin 844'e yükselirken vaka sayısı ise 644 bin 348'ye ulaştı. Ülkede en büyük can kaybının New York kentinde olduğu öğrenildi. New York'ta daha önce virüsten ölenler için toplu mezarların kazıldığına dair görüntüler basına da yansımıştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD’de 24 saatte 30 bin 102 yeni vaka rastandı. ABD'de virüs vakası görülen kişi sayısı 644 bin 348’e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 490 artarak 28 bin 554’e çıktı.

NEW YORK’TA ENFEKTE KİŞİ SAYISI 214 BİNİ GEÇTİ

ABD’nin New York eyaletinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 11 bin 525 kişi artarak 214 bin 648’e ulaşırken eyalette koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 24 saatte 752 kişi artarak 11 bin 586’ya yükseldi.

TRUMP : DSÖ, ÇİN’İN BİR ARACI

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) yapılan maddi desteği durdurmaya karar veren ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleşen basın toplantısında DSÖ’den "Çin'in bir aracı" olarak bahsetti.Trump, DSÖ'nün koronavirüs salgını karşısında Çin merkezli olduğunu yineledi

"ABD SALGINDA TEPE NOKTAYI GÖRDÜ"

ABD Başkanı Trump, ABD’nin son verilerinde ülkede tepe noktanın geçildiğini söyledi ve bazı ülkelerin gerçek verileri açıklamadıklarına yönelik iddialarını yeniden dile getirdi.

PENCE : ÜLKEDE 3.3 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD’nin koronavirüs için bugüne kadar en az 3 milyon 324 bin adet test yaptığını söyledi.

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