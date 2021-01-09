ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 378 bini geçti

Almanya’da vakalar arttı: Kafeler koronavirüs test merkezlerine dönüştürüldü

Almanya'da laboratuvarların ve test merkezlerinin yoğunluğu karşısında yeni bir çözüm üretilerek, başkent Berlin'deki kafe ve diğer işletmeler Kovid-19 test merkezine dönüştürüldü. İsteyen herkes 35 Euro karşılığında hızlı Kovid-19 testi yaptırabiliyor.



Berlinli Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde de salgın tedbirleri kapsamında kapatılan ve Kovid-19 test merkezine dönüştürülen bir kafe mevcut. 2 doktor, 2 hemşire ve 4 sağlık uzmanının görev yaptığı kafede, Dr. Aslan Çiçek yönetiminde hızlı test yapılıyor. 35 Euro'ya yaptırılan testlerin sonuçları ise 20 dakika içerisinde teslim ediliyor. Yurt dışına çıkmak isteyenler de biraz daha fazla ücret ödeyerek detaylı bir PCR testi yaptırabiliyor.

