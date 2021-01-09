Koronavirüs ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 378 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 378 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 944 artarak 378 bin 297'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 322 bin 545 artışla 22 milyon 469 bin 545'e çıktı.

  • Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 944 artarak 378 bin 297'ye yükseldi. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 261 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı da 267 milyon 570 bini geçti.

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Ülkede, Kaliforniya eyaleti 2 milyon 629 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 941 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 449 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 298 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 433 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 15 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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