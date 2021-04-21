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Koronavirüs ABDde Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 568 bin 483e yükseldi
DÜNYA

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 568 bin 483'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 568 bin 483'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 747 artarak 568 bin 483'e çıktı.

Haber Merkezi AA
ABDde Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 568 bin 483e yükseldi
ABD, salgında ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 54 bin 901 artarak 31 milyon 794 bin 833'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 747 artarak 568 bin 483 oldu.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 723 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 859 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 178 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında ise California 61 bin 122 ile ilk sırada yer alırken, New York'ta ölü sayısı 51 bin 689 ve Texas'ta 49 bin 672 olarak kaydedildi.

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86 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 133 milyondan fazla kişiye ilk doz, 86 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 15 milyon 616 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 43 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 378 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 213 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

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