ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 479 bin 810'a çıktı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 102 bin 344 artışla 27 milyon 804 bin 262'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 3 bin 394 artarak 479 bin 810'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 642 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı ise 327 milyon 206 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti, 3 milyon 428 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 523 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 790 binden fazla vakayla Florida izliyor.

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Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 45 bin 301 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 858 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 602 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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