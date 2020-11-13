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Koronavirüs ABDde Kovid-19dan son 24 saatte 1180 kişi öldü Toplam bilanço ağırlaşıyor
DÜNYA

ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1180 kişi öldü: Toplam bilanço ağırlaşıyor

ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1180 kişi öldü: Toplam bilanço ağırlaşıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1180 artarak 248 bin 638’e yükseldi. Ölü sayısında ise New York, 33 bin 926 can kaybıyla ilk sırada yer alırken en çok vaka ise 1 milyon 65 bin 432 ile Teksas eyaletinde görüldü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 163 bin 972 artışla 10 milyon 880 bin 526'ya çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1180 artarak 248 bin 638’e ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 729 bini, toplam test sayısı ise 163 milyonu geçti.

New York ilk sırada

Ülkede en çok vaka 1 milyon 65 bin 432 ile Teksas eyaletinde görülürken bu eyaleti 1 milyon 7 bin 56 vakayla Kaliforniya ve 863 bin 619 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 926 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 737 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 783 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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