Koronavirüs ABDde salgının tırmandığı Californiada cenaze evlerinde yer kalmadı
DÜNYA

ABD'de salgının tırmandığı California'da cenaze evlerinde yer kalmadı

ABD'de en fazla koronavirüs vakasına ev sahipliği yapan California eyaletindeki cenaze evlerinde kapasite dolduğu için bazı cenazelerin kabul edilmediği bildirildi. ABD'deki vakaların 2 milyon 346 binine California eyaleti ev sahipliği yapıyor. Eyaletteki Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 26 binin üzerinde seyrediyor.

Haber Merkezi AA
California'da defin işlemlerini yapan cenaze evlerinde yer kalmadı.
California'da defin işlemlerini yapan cenaze evlerinde yer kalmadı.

ABD'de en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına ev sahipliği yapan California eyaletindeki cenaze evlerinde kapasite dolduğu için bazı cenazelerin kabul edilmediği bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan habere göre 2 milyondan fazla Kovid-19 vakasıyla listenin başında bulunan California, cenazelerin defnedilmesi konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor.

Son haftalarda Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının giderek artması üzerine cenazelerin defin işlemlerini yapan cenaze evlerinde yer kalmadı.

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Cenaze sahipleri geri çevriliyor

Eyalet yetkilileri cenazelerin uygun şekilde defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını açıklasa da birçok cenaze evi, yakınlarını kaybeden aileleri geri çeviriyor.

Los Angeles'taki en büyük cenaze evlerinden birinin sahibi olan Magda Maldonado, basına yaptığı açıklamada, son günlerde yeni cenaze sahiplerini geri çevirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Maldonado, eyaletteki neredeyse tüm cenaze evlerinin kapasitelerinin birkaç kat üstünde çalışmasına rağmen yetersiz kalmasını, "40 yıldır bu işi yapıyorum ama bir gün cenaze yakınına, 'Kusura bakmayın, aile ferdinizi kabul edemiyoruz.' diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Kimi arasanız yer yok cevabını alıyorsunuz." sözleriyle özetledi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre ölü sayısının 356 bini, vaka sayısının ise 20 milyon 619 bini geçtiği ABD'deki vakaların 2 milyon 346 binine California eyaleti ev sahipliği yapıyor. Eyaletteki Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 26 binin üzerinde seyrediyor.

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