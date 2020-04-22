Koronavirüs ABDde sıtma ilacı verilen hastalarda ölüm oranı yükseliyor iddiası
DÜNYA

ABD'de sıtma ilacı verilen hastalarda ölüm oranı yükseliyor iddiası

Koronavirüs salgınında birçok ülkede kullanılan hidroksiklorokin isimli sıtma ilacı, ABD’de birçok hastanın ölümüne yol açtı.

Haber Merkezi İHA
Ülkede koronavirüs kaynaklı 45 bin kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede koronavirüs kaynaklı 45 bin kişi yaşamını yitirdi.

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, koronavirüs hastaları için uygulanan hidroksiklorokin tedavisinin negatif sonuçlar verdiğini ortaya çıkardı. ABD’de sıtma için kullanılan hidroksiklorokin ile tedavi edilen korona hastalarındaki ölümün, normal bakım uygulanan hastalarda görülen ölümlere göre daha fazla olduğu belirlendi.

  • Araştırmaya göre koronavirüs hastalarında hidroksiklorokin kullanımının herhangi bir fayda sağlamadığı ifade edildi. Sıtma ilacı verilen kişilerde, standart bakım uygulananlardan daha fazla ölüm meydana geldi.

Araştırmacılar, 11 Nisan’a kadar ölen veya taburcu edilen, hastanede doğrulanmış koronavirüs enfeksiyonu ile hastaneye yatırılan 368 erkeğin tıbbi kayıtlarını analiz etti. Normal bakım alanların yüzde 11’i hayatını kaybederken, hidroksiklorokin verilen hastaların yüzde 28’i hayatını kaybetti. Araştırma, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri ile Virginia Üniversitesi tarafından doğrulandı.

ABD’de koronavirüs kaynaklı ölümler 45 bini aştı
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