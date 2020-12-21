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Koronavirüs ABDdeki cezaevlerinde 1700 mahkum koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
DÜNYA

ABD'deki cezaevlerinde 1700 mahkum koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Amerika'da 275 bin mahkumun koronavirüs testinin pozitif çıktığı, bunun da toplam mahkum nüfusunun 5'te 1'ine tekabül ettiği bildirildi. Ülke genelindeki cezaevlerinde 1700 mahkum koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hapishanelerin genellikle mevcut kapasitesinin üstünde doluluk oranına sahip olduğu ve havalandırmasının yeterli olmadığına işaret edilen incelemede, ülke genelinde mahkumlar arasındaki koronavirüs ölüm oranının genel nüfusa orandan yüzde 45 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Haber Merkezi AA
Siyahi mahkumların aile üyesi veya yakınlarının da diğer ırklara göre koronavirüsten dolayı ölme veya hastaneye yatırılma oranının daha yüksek olduğu bildirildi.
Siyahi mahkumların aile üyesi veya yakınlarının da diğer ırklara göre koronavirüsten dolayı ölme veya hastaneye yatırılma oranının daha yüksek olduğu bildirildi.

ABD'deki cezaevlerinde yatan her 5 mahkumdan birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığı ve şimdiye kadar 1700 mahkumun hayatını kaybettiği belirtildi.

Associated Press ve Marshall Projesi ortaklığında yapılan incelemede, ülkedeki eyalet ve federal cezaevlerinde bulunan mahkumlardan 275 bininin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Bu oranın ülkedeki toplam mahkum nüfusunun 5'te 1'ine tekabül ettiği vurgulanan incelemede, bazı eyaletlerdeki hapishanelerde ise vaka sayısının mahkumların toplamının yarısını geçtiği ifade edildi.

Hapishanelerin genellikle mevcut kapasitesinin üstünde doluluk oranına sahip olduğu ve havalandırmasının yeterli olmadığına işaret edilen incelemede, ülke genelinde mahkumlar arasındaki Kovid-19 ölüm oranının genel nüfusa orandan yüzde 45 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

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"Gerçek rakam çok daha yüksek"

Mahkeme kararıyla ülke genelinde onlarca cezaevini denetleyen New York Rikers Adası Hapishanesi Başhekimi Homer Venters, gerçek sayının incelemede yer alan resmi rakamın çok üstünde olduğunu belirtti.

Venters, "Hala mahkumların hasta olduğu bir çok cezaevi var, oralarda hastalara test yapılmadığı gibi yeterli tedavi de uygulanmıyor." ifadelerini paylaştı.

Yale Tıp Fakültesi Profesörü Emily Wang de cezaevlerindeki salgın oranına müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Enfeksiyonlar ve ölümler olağanüstü yüksek. Bunlar devletin koğuşları ve bununla mücadele etmeliyiz." çağrısında bulundu.

ABD'de ilk koronavirüs aşısı yoğun bakımda çalışan bir hemşireye yapıldı
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ABD'de ilk koronavirüs aşısı yoğun bakımda çalışan bir hemşireye yapıldı
ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı, ilk olarak New York'ta bir hemşireye uygulandı. New York'ta yoğun bakımda çalışan hemşire Sandra Lindsay, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptıran ilk kişi oldu.


Mahkumlara Kovid-19 aşısı önceliği verilsin çağrısı

Ülkedeki 50 eyaletten sadece 24'nün cezaevlerindeki Kovid-19 durumu verilerini paylaştığı belirtilen incelemede, buna göre genel olarak mahkum nüfusundaki vaka ve ölüm sayısının bulundukları eyaletin nüfusuna oranla daha yüksek olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İncelemede, ülkedeki ceza adalet sisteminde ırksal eşitsizliğe de dikkat çekilerek, beyazlara göre siyahi Amerikalıların mahkum edilme oranının 5 kat daha fazla olduğu, siyahi mahkumların aile üyesi veya yakınlarının da diğer ırklara göre Kovid-19'dan dolayı ölme veya hastaneye yatırılma oranının daha yüksek olduğunun altı çizildi.

Mahkum haklarını savunan Cezaevi Politika Girişimi sivil toplum örgütü, ülke genelinde dağıtımına başlanan Kovid-19 aşısı uygulamasında sağlık çalışanları ve bakımevlerinde kalan yaşlılar gibi cezaevlerindeki mahkumların da öncelik sırasına alınması çağrısında bulundu.

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