Koronavirüs ABDden aşı kararı 18 yaş üzeri yabancılara zorunlu olacak
DÜNYA

ABD'den aşı kararı: 18 yaş üzeri yabancılara zorunlu olacak

ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Covid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi. Beyaz Saray, kararın Kasım ayının başından itibaren uygulanacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
ABDden aşı kararı: 18 yaş üzeri yabancılara zorunlu olacak
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Beyaz Saray yönetimi, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı zorunluluğu getireceğini açıkladı. Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Kovid-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi.

  • Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Covid-19'a karşı tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini kaydetti.

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Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

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