ABD'den aşı kararı: 18 yaş üzeri yabancılara zorunlu olacak

Sağlık Bakanı Koca G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya'nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları Toplantısına çevrim içi katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, 'KOVID-19 Salgınının Küresel Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi' başlıklı oturumda konuştu.



Pandeminin dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ettiğini ve ciddi ölüm oranlarına neden olduğunu vurgulayan Koca, 'Sağlıkla ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin öne çıkan hedefi olarak evrensel sağlık kapsayıcılığının başarılmasını içeren yenilenmiş uzun vadeli bir vizyonu benimseme ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü pandemi sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliği açıkça büyük bir sorun olarak ortaya koymuş, sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik temelli ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz bir şekilde gerekli kılmıştır.' dedi.