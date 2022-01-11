Koronavirüs ABDden dünya rekoru Vaka sayısı 135 milyonu geçti
DÜNYA

ABD'den dünya rekoru: Vaka sayısı 1.35 milyonu geçti

ABD dün en az 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası bildirdi. Verilere göre bu rakam, bugüne kadar herhangi bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı.

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Haber Merkezi Reuters
ABDden dünya rekoru: Vaka sayısı 1.35 milyonu geçti
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ABD'de daha önceki rekor 3 Ocak'ta bildirilen 1.03 milyon vaka idi. ABD'de çoğu eyaletin hafta sonunda vaka bildirimi yapmaması nedeniyle pazartesi günleri yüksek rakamlarda vaka bildiriliyor. Yeni vakalarda yedi günlük ortalama, günlük 700 binin üzerinde vaka sayısı ile iki haftada yükselerek eski seviyenin üç katına çıktı.

Tüm zamanların en yüksek rakamı

Yeni vaka sayısındaki rekor seviyenin açıklandığı gün, ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı da tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi.

  • Reuters verilerine göre, hastaneye kaldırılan hasta sayısı üç haftada eski seviyenin iki katına çıktı.

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