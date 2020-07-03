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Koronavirüs ABden koronavirüs tedavisinde Remdesivirin kullanımına yeşil ışık
DÜNYA

AB'den koronavirüs tedavisinde 'Remdesivir'in kullanımına yeşil ışık

AB'den koronavirüs tedavisinde 'Remdesivir'in kullanımına yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımına onay verdi. İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini düşürme yönünde fayda sağladığı açıklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

AB Komisyonu, ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği Remdesivir'in satışına izin verildiğini açıkladı.

Salgın nedeniyle bilimsel verilerin hızlı biçimde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere AB'den onay alan ilk ilacın Remdesivir olduğu kaydedildi.

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Açıklamada, kararın Avrupa İlaç Ajansı tavsiyesi ve üye ülkelerin onayı ile alındığı bildirildi.

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini düşürme yönünde fayda sağladığı açıklanmıştı.

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Kovid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürülmüştü.

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